Documentos da Candidatura do Porto Santo a Reserva da Biosfera disponíveis para consulta pública

Desde o passado dia 20 de Março que os documentos da Candidatura do Porto Santo a Reserva da Biosfera se encontram disponíveis para consulta pública, terminando o prazo no dia 22 de Abril.

Tendo isto em conta, terá lugar no próximo dia 12 de Abril, às 18 horas, no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo uma sessão de esclarecimento e de discussão dos documentos elaborados.

Mais uma vez apelam à participação de toda a comunidade porto-santense, de forma a enriquecer este documento.

Recorde-se que a Reserva da Biosfera é um estatuto atribuído pelo Programa Homem e Biosfera da UNESCO a territórios que reúnem características especiais, sendo definidas como laboratórios vivos onde se desenvolvem a conservação de paisagens, ecossistemas e espécies e o desenvolvimento sustentável a nível social, económico, cultural e ecológico.