Doação e recolha de manuais escolares gratuitos já em marcha no Funchal

O Centro Comunitário do Funchal, no Edifício 2000, acima do centro comercial La Vie, será ponto de encontro entre quem tem manuais escolares em bom estado para entregar e quem deles precisa e ali pode recolher a título gratuito. A medida está integrada no programa anual de troca de manuais usados promovido pela Câmara Municipal do Funchal, extensível a pessoas de todos os concelhos.

A iniciativa prevê a troca de manuais escolares a partir do 2º Ciclo do Ensino Básico, ou seja, do 5.º ano de escolaridade, e tem como objectivo proteger o ambiente e simultaneamente contribuir para apoiar socialmente e economicamente as famílias.

A campanha começou na passada segunda-feira, estando o Centro Comunitário do Funchal de portas abertas para receber os livros, assim como para as pessoas interessadas em levantá-los gratuitamente. Mantém-se em vigor até ao dia 31 de Outubro, sujeita à disponibilidade.

No ano passado foram entregues 1429 livros para nova vida, tendo destes 740 sido recolhidos por famílias e reutilizados.

Esta é uma das medidas da autarquia na área da educação. Decorre em paralelo a outras medidas como a implementação do Regulamento Municipal de Atribuição de Manuais Escolares no Ensino Básico.