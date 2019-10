Dívida do SESARAM vai a tribunal

A manchete desta segunda-feira, 21 de Outubro de 2019, aponta para mais um imbróglio de milhões no sector da Saúde que vai ser resolvido pelos tribunais. Quadrantes exige 5 milhões ao SESARAM é o tema principal desta edição, que adianta ainda na primeria página que a “Clínica reclama serviços prestados, e não pagos, desde 2009. A acção já deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal”. Para ler na página 13. Por outro lado, o “Serviço de Saúde vai gastar quase meio milhão de euros em telerradiologia”, tema que poderá ler na página 3.

Com uma grande e bonita foto, damos conta de uma má notícia. Crimes contra animais dominam as denúncias ambientais é o título que só pode surpreender os menos atentos. “No Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente da GNR da Madeira deram entrada, nos últimos seis anos, mais de 1.700 casos para investigação, dos quais 83% se referem a questões de alegados maus-tratos e abandonos de animais”, resumimos. Leia tudo na página 5.

Com uma foto de menor dimensão mas ainda assim em destaque, o Marítimo. Melhor, só o título: Eliminados à Beira-Mar. “O Marítimo foi ontem afastado da Taça de Portugal depois de perder nos penáltis com a equipa de Aveiro. Os verde-rubros passam a estar limitados ao Campeonato”. Saiba mais na crónica da página 18.

Voltando às boas notícias, a UNESCO lança novo projecto na Madeira, uma vez que o “Primeiro workshop de ‘Património Mundial e Energia Renovável’ acontece no início de 2020”, num tema que poderá espreitar na página 4.

Também para bem conhecer as suas finanças e protegê-las, leia a boa entrevista das páginas 23 e 24 com as Três regras de ouro para poupar, feita à coordenadora do Gabinete de Protecção Financeira da DECO, Natália Nunes”, que “dá dicas às famílias”.

Estas são algumas das muitas notícias que poderá encontrar no seu DIÁRIO de sempre. Se não é assinante, aproveite esta oportunidade aqui.