Dívida à Segurança Social atinge 302 milhões euros na Madeira

A dívida à Segurança Social atinge 302 milhões na Madeira. As entidades empregadoras são as principais responsáveis pelo valor mais elevado registado pelo Instituto de Segurança Social da Madeira nos últimos seis anos. Em apenas um ano, o calote cresceu 9,2 milhões de euros. É este o assunto que faz manchete esta quarta-feira na edição do DIÁRIO de Notícias.

“Mérito premiado em dia de alertas à economia” é o título que acompanha a grande foto de capa. Saiba que o Dia do Empresário Madeirense, organizado pela ACIF, fica marcado por distinções e pelos desafios que se colocam ao crescimento económico.

No topo da capa poderá ler que ‘Summerland’ traz um dos melhores DJs do mundo: o DJ R3HAB actua em Setembro em Água de Pena. Ainda na área musical, o DIÁRIO publica hoje uma entrevista a Lena D’Água, que revela uma ligação “antiga e especial” à Madeira.

Outro dos destaques vai para a campanha das Europeias: “Em nome dos animais - Meia dúzia de militantes e 90 cães marcaram a campanha do PAN em Santa Cruz”.

Finalmente, “Assalto violento no Funchal deixa vítima gravemente ferida” é outro dos destaques da capa.

