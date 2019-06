Direcção Regional do Sindicato dos Jornalistas assinala aniversário com homenagem a Maria Luísa

A Direcção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas assinala, este sábado (22 de Junho), o 28.º aniversário da sua fundação. A efeméride será assinalada com um jantar comemorativo, com o intuito de homenagear Maria Luísa, a primeira mulher jornalista da RTP/Madeira e figura incontornável do jornalismo no arquipélago.

O jantar realiza-se no restaurante Grand Café Penha Águia, no Funchal.

Breve Biografia da homenageada de 2019

Maria Luísa, de 76 anos, foi colaboradora do Comércio do Funchal desde o inicio.

Em 1972 começou a trabalhar nos serviços administrativos da RTP Madeira e dois anos depois, em 1974, passa a apresentadora da programação, na sequência de um concurso para apresentadores.

Em 1976 entra para a redacção, formada nesse ano.

Foi a primeira mulher jornalista da RTP/M. Apresentou o Telejornal desde 1976 a 2000, ano em que se aposentou.

Quando saiu do canal público de televisão era coordenadora de informação.

Como jornalista definiu-se pelo princípio: “Respeito pelo público e pela verdade da notícia”