Dina Pimenta expõe na Galeria Marca de Água

A Galeria Marca de Água inaugura, na próxima quinta-feira, dia 24 de Outubro, pelas 18h30, uma nova exposição individual, desta vez, da artista plástica Dina Pimenta.

A mostra, intitulada ‘Árvore, uma linha à diáspora’, reúne mais de cinco dezenas de obras, expostas nos três andares da galeria, exploram diferentes domínios da representação, através do desenho, pintura, escultura e instalação. Uma narrativa contada a partir das pétalas da flor dos jacarandás, da Avenida Arriaga e do Jardim Municipal é um mote para uma leitura poética sobre a linha, através do desenho, pintura ou escultura.

A abertura da exposição contará com a presença do secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus e do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia.

A mostra ficará patente ao público até 10 de Janeiro, podendo ser visitada na Galeria Marca de Água, situada na Rua da Carreira nº119, no horário das 10h30 às 13 horas e das 14 às 18h30 ou noutro horário segundo marcação prévia. A entrada Livre.