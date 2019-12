Dia Internacional da Pessoa com Deficiência assinalado com conferência sobre ‘escola inclusiva’

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, assinala, amanhã, dia 3 de Dezembro, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data será comemorada com a conferência ‘No Trilho da Educação Inclusiva’, que terá lugar na Sala de Conferências da Escola Secundária de Jaime Moniz, a partir das 9 horas.

A palestra contará com dois oradores conceituados nesta área: Maria Manuela Claro Alves, do Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo, com a comunicação ‘Veja, Sinta, Pense e Faça com o Desenho Universal para a Aprendizagem Inclusiva’, e David Rodrigues, presidente da Pró-Inclusão - Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, com a comunicação ‘Educação Inclusiva: dez teses práticas’.

“Este espaço de reflexão, pela sua pertinência e oportunidade, possibilitará a partilha de pontos de vista sobre Educação Inclusiva enquanto paradigma educacional fundamentado nos princípios dos direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis e que promove a equidade”, realça uma nota da Secretaria.

Na sessão de abertura desta conferência marcará presença, pelas 9 horas, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi instituído, em 1998, pela Organização das Nações Unidas (ONU) e tem como propósito promover o debate e a consciencialização para a temática da inclusão das pessoas com deficiência, incapacidades ou outras necessidades especiais.