O Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Médicos Veterinários comemora na próxima semana, 4 de Outubro, o Dia do Médico Veterinário, na mesma altura em que assinala o 28.º aniversário da Ordem dos Médicos Veterinários. Estas celebrações contarão com a presença do Bastonário, Jorge Cid, às 16 horas na Sala Pacífico do Hotel Pestana Promenade, no Funchal.