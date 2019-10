Dezenas de alunos celebraram Dia Mundial da Música

Dezenas de alunos da EB1/PE/C Eng. Luís Santos Costa, do Externato Sant’Ana e da EB1/PE/C dos Maroços e Santo António da Serra celebraram, na manhã desta terça-feira, o Dia Mundial da Música.

Para além de terem assistido às actuações das bandas de rock da EBS de Machico e do conhecido músico madeirense Miguel Pires, os estudantes tiveram oportunidade de contactar e experimentar bateria, guitarra eléctrica, guitarra baixo, teclados/sintetizadores e voz, sob a orientação de professores e alunos que desenvolvem a modalidade artística de bandas rock, e ainda experimentar a pintura de ornamentação de instrumentos.

Esta iniciativa da Secretaria Regional de Educação pretendeu, por um lado, incluir estilos musicais muito apreciados pelo público infantojuvenil nas comemorações do Dia Mundial da Música e, por outro, divulgar e sensibilizar para os projectos artísticos escolares, bandas pop/rock, desenvolvidos maioritariamente nas escolas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico da Região Autónoma da Madeira (RAM), em contexto extracurricular, no âmbito do projecto modalidades artísticas.

Neste contexto, o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, que assistiu à actuação das bandas, realçou o número de projectos musicais espalhados pelos estabelecimentos de ensino da RAM. “Temos o ensino artístico em todas as escolas, desde o pré-escolar, e através desse percurso muitos alunos vão definindo o seu trajecto. Também são já várias as escolas que possuem bandas rock, orientadas por professores altamente qualificados e que muitas vezes intervêm também em diferentes bandas, o que enriquece quer os nossos alunos, quer o panorama musical regional”, sublinhou o governante, recordando que «a música é muitas vezes o nosso refúgio, seja para o estudo, para o lazer ou para o divertimento”, concretizou.