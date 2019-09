Desconvocada greve da ARM para 4 e 5 de Setembro

Na sequência reunião que decorreu, esta quarta-feira (3 de Setembro), na ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., o SITE - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro-Sul e Regiões Autónomas desconvocou a greve agendada para os dias 4 e 5 de Setembro.

Um comunicado da empresa dá conta de que foi acordada entre as partes a manutenção do diálogo, com vista a dar continuidade ao percurso de desenvolvimento profissional e de melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores da ARM.

Recorde-se que entrou vigor, em Janeiro de 2019, o Acordo de Empresa celebrado com três associações sindicais (o SINTAP, o SITE e o STFP-RAM).

Não obstante, alegadas discriminações salariais no seio da empresa pública responsável pela gestão das águas e dos resíduos da Madeira, motivaram a que o SITE convocasse dois períodos de greve.

O primeiro dos quais aconteceu de 27 e 28 de Agosto, e que registou uma adesão de 11%, com alguns condicionamentos nas estações de tratamento de resíduos.

Face ao recente entendimento, o segundo período convocado para esta quarta e quinta-feira (4 e 5 de Setembro) fica seme efeito.