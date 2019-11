Desafio da APAVT é manter capacidade de relacionamento com a Madeira

Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), destacou que “o turismo interno, o mercado emissor interno, tem sido de uma importância fundamental para o destino turístico Madeira, sobretudo nos maus momentos”. O presidente salientou que o grande desafio que a APAVT tem com a Madeira é trabalhar para que no período favorável, não se perca a capacidade de relacionamento com a Madeira.

Pedro Costa Ferreira discursava no jantar oferecido pelo Governo Regional aos 750 participantes no 45.º Congresso da APAVT, que decorre no Pestana Casino Park.

“Todos os indicadores por parte da Madeira indiciam que nós vamos continuar a trabalhar juntos, próximos e de uma forma, uma vez mais, aprendendo”, garantiu Pedro Costa Ferreira. O líder da associação assumiu que a APAVT e a Madeira vão continuar a trabalhar.

Pedro Costa Ferreira garantiu ainda que a APAVT vai continuar a apoiar a Academia do Johnson, que promove o desporto, o desenvolvimento e a integração social de jovens e crianças dos bairros da zona da Cova da Moura.

Já Eduardo Jesus citou D. Tolentino Mendonça. “Cada um de nós, ilhéus, acaba por se fechar como uma ilha e, quando aparece alguma coisa de fora, nós ficamos tão contentes que damos tudo o que temos de melhor”. As palavras foram recordadas pelo secretário do Turismo e Cultura. O governante considerou que estas definem o sentimento que a Região tem para com os participantes deste congresso que “são uma porta aberta para o Mundo, que nos traz a novidade, a boa notícia e connosco quer construir um futuro melhor”.