Desaconselhada realização de percursos pedestres e actividades na natureza por causa do mau tempo na Madeira

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM informa que, devido ao aviso meteorológico laranja, emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para a Região Autónoma da Madeira, o qual estará em vigor desde as 21 horas do dia 4 de Dezembro, até às 15 horas do dia 5 de Dezembro, está desaconselhado a realização de percursos pedestres recomendados e de quaisquer outras actividades lúdico-desportivas na natureza.

“Mais se informa que deverão estar atentos às indicações emitidas pelas entidades competentes”, refere através de uma nota de imprensa.