De hoje até o próximo dia 13 de Dezembro, realiza-se o tradicional Bazar de Natal, organizado pelas Voluntárias do Apoio Geral da Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa, o qual funciona no Centro Comercial Alto Lido, no período das 10 às 18 horas.

Os artigos vendidos (trabalhos manuais diversos, artigos alusivos ao Natal, bordados, bolos de mel e broas diversas), confeccionados pelas voluntárias, destinam-se à obra social da delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa.