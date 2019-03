D7 tem ‘Explicador’ todas as semanas

A D7 dá-lhe explicações todas as semanas sobre um assunto ou tema da actualidade. No próximo domingo abordaremos um jogo perigoso e na edição de domingo passado o ‘Explicador’ debruçou-se sobre FarFarOut

Não é Plutão, Biden ou Goblin. Acredita-se que o planeta mais distante do sistema solar é o FarFarOut. Ainda se sabe pouco sobre este astro, mas uma equipa de astrónomos conseguiu localizar aquele é mesmo o planeta mais longínquo da Terra.

1 - O americano Scott Sheppard e a sua equipa foram os responsáveis pela nova descoberta. Curiosamente, tinham sido exatamente estes astrónomos quem já tinham encontrado, em dezembro, o que se pensava ser o mais distante. Ficou com o nome de FarOut (do inglês “longínquo”, “invulgar”, “bizarro”).

2 - Precisamente por partilhar as mesmas características do seu antecessor, este novo planeta acabou por ficar com a alcunha de FarFarOut. Segundo o astrónomo, a descoberta do objeto foi por acaso, depois de ter analisado alguns dados antigos das suas investigações.

3 - O FarFarOut está a cerca de 140 vezes mais distante do Sol do que a Terra, que está a 150 milhões de quilómetros do Sol. O FarOut, a anterior descoberta, está a cerca de 20 unidades astronómicas (150 milhões de quilómetros cada unidade) mais perto do nosso planeta.

4 - Ainda não existe grande informação sobre o objeto agora descoberto, sendo que o astrónomo também não consegue referir características especificas sobre a sua constituição. Desta maneira, está planeado uma observação adicional para que depois, dentro de alguns meses, saia um artigo oficial da descoberta.

5 - Mesmo sem saber grandes dados acerca do FarFarOut, acredita-se que este partilhe um pouco das características do seu vizinho. Rosado e coberto de gelo, movimentando-se muito lentamente.

6 - Descobrir este tipo de objetos é mais um passo na procura pelo misterioso “Planeta X”, por vezes designado Planeta 9. Segundo Sheppard, a descoberta destes ajudam a entender o que está para lá do nosso sistema solar e a ficar cada vez mais perto do planeta que molda as suas órbitas.

7 - A descoberta do FarOut e do FarFarOut são só as mais recentes conquistas desta equipa. O mesmo grupo de investigadores já tinha descoberto o planeta Biden e o planeta Goblin, ambos bastante distantes do nosso sistema solar.