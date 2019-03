Curso de Gestão de Projetos Culturais esgota em 24 horas

Na sequência do sucesso da formação em Comunicação Acessível – que decorreu no passado mês de fevereiro, envolvendo cerca de uma centena de profissionais da área da cultura - as inscrições para a 1a edição do Curso de Gestão de Projetos Culturais que a Secretaria Regional do Turismo e Cultura leva a efeito, entre 25 e 29 de março, no âmbito do seu Plano de Formação Profissional, esgotaram em apenas 24 horas, tendo a procura verificada superado largamente as 25 vagas disponíveis.

Uma Formação que, destinada a todas as entidades e agentes culturais sediados na Região, tem já uma segunda edição programada para o próximo mês de outubro.

Acresce referir que esta é uma das ações que surge enquadrada no plano de formação que a Direção Regional da Cultura apoia e desenvolve, anualmente, dirigida aos profissionais da cultura, mas, também, aos agentes e associações culturais, como resposta às necessidades comunicadas e identificadas, nos diversos contactos que têm vindo a ser estabelecidos.