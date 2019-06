“Cuidado com o aparecimento de novos Messias”, alerta Miguel Albuquerque

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, esteve hoje em Santana, onde aproveitou para agradecer o trabalho que o corpo docente tem feito pela Madeira, sobretudo pelas novas gerações. O governante aproveitou ainda a sua intervenção no Fórum ‘Desafios da Educação Contemporânea’ para deixar um alerta a todos os professores, dizendo para terem “cuidado com o aparecimento de novos Messias”.

“Cuidado com a emergência das falsas ideias, cuidado com o aparecimento de novos Messias, cuidado com o pensamento falso, muitas vezes, muito bem elaborado e muito bem apresentado. Desconfiem de tudo o que aparece como um pensamento concreto, fechado e vocacionado para causar, desde o primeiro momento, uma grande atracção”, sustentou.

Além disso, afirmou que um dos grandes desafios da conquista da autonomia, em 1976, foi dotar as novas gerações de uma “educação de excelência”, que permitisse que a população tivesse capacidades cognitivas para enfrentar os desafios do progresso.

“É extraordinário o trabalho que fizemos em duas gerações de professores da Madeira. Hoje temos uma sociedade que caminha para um ensino de excelência”, referiu.

Recorde-se que este fórum, que termina hoje, dia 8 de Junho, arrancou, sexta-feira, dia 7 de Junho, em Santana, para abordar a necessidade de implementação de um novo currículo para o ensino básico e secundário, que vem estabelecer regras que concedem mais autonomia às escolas para tomarem decisões que ajudem os alunos a alcançar as competências previstas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória.

A iniciativa teve como objectivo proporcionar a todos os docentes as competências para aprofundar o processo de autonomia e flexibilidade curricular, bem como o de uma educação mais inclusiva.