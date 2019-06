CTT celebram 600 anos da Descoberta da Madeira com emissão filatélica

O CTT lançam esta sexta-feira, 7 de Junho, uma emissão filatélica alusiva aos 600 anos da descoberta e povoamento do Arquipélago da Madeira, como forma de assinalar este importante momento da História Universal.

“Desde cedo, pela sua posição geoestratégica, quer nas viagens de ida, quer nas de retorno, a Madeira teve um papel primordial na expansão marítima portuguesa dos séculos XV, XVI e XVII, contribuindo para que nestas ilhas, começasse a globalização que marcou e mudou o paradigma socioeconómico, do país e do mundo”, revela os CTT através de comunicado.

Esta emissão pretende “celebrar a coragem, o espírito de aventura, a crença e a fé, que continuam a moldar o carácter dos madeirenses e que os torna num exemplo de integração, aprendizagem e fraternidade”, refere, a mesma nota, destacando os três selos e um bloco filatélico associados a esta celebração.

Os três selos têm uma tiragem de 100.000 exemplares cada e o valor facial de 0,53€, 0,86€ e 0,91€. Já o bloco tem o valor de 3.00€ e uma tiragem de 35.000 exemplares.

O design dos selos esteve a cargo de Hélder Soares do Atelier Design&etc e os selos têm um formato de 40X30,6mm.

As obliterações de primeiro dia serão feitas nas lojas dos Restauradores, em Lisboa,no Município II, no Porto, na Avenida Zarco, no Funchal e no Antero de Quental, em Ponta Delgada.