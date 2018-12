Cruzeiros da Carnival regressam à Madeira 12 anos após última escala

Dois navios da maior companhia de cruzeiros do Mundo, a Carnival Cruises, vão realizar escalas no porto do Funchal no decorrer do ano 2020, num regresso que acontece 12 anos após a última passagem pela Madeira de um paquete do grupo baseado nos EUA.

Ambas as escalas fazem parte de cruzeiros de reposicionamento dos navios do continente europeu para o americano. Assim, o ‘Carnival Radiance’ (ex-‘Carnival Victory’) é esperado a 15 de Junho de 2020. Este paquete de 272 metros de comprimento e capacidade para 2.754 passageiros incluiu o Funchal num cruzeiro com partida de Barcelona e destino final a Nova Iorque. A segunda escala acontece a 3 de Novembro de 2020 e é protagonizada pelo ‘Carnival Legend’. Este navio com capacidade para 2.680 passageiros estará a realizar uma viagem entre Barcelona e a Florida.

A última visita de um navio com o emblema da Carnival ao Funchal teve lugar a 4 de Novembro de 2008, com o ‘Carnival Splendor’. Muito mais comuns são as escalas de paquetes de outras companhias do mesmo grupo, casos da AIDA, P&O, Costa Crociere, Cunard, Princess Cruises ou Holland America.