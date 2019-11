Cristina Pedra reforça ‘Debate da Semana’

O programa económico do governo e a situação do turismo na Região serão os temas centrais em análise no ‘Debate da Semana’ desta sexta-feira na TSF.

Moderado por Leonel de Freitas, o debate conta esta semana com a participação da ex-presidente da ACIF, Cristina Pedra, que se estreia no painel de comentadores da ‘rádio de palavra’, desta feita na companhia dos economistas André Barreto e Paulo Pereira .

O programa que pode ouvir em directo a partir das 19h, em reposição amanhã às 12h ou na página da TSF no Facebook.