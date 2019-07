Cristiano Ronaldo entrega chuteiras e bola a menino madeirense com doença oncológica

Paulo Renato, o menino de 9 anos que há 4 luta contra um cancro, realizou hoje um dos seus grandes sonhos ao conhecer Cristiano Ronaldo. O craque, que já tinha enviado as chuteiras e uma bola para um evento solidário realizado ontem em homenagem à criança, decidiu conhecer o menino pessoalmente.

A criança foi então surpreendida com a notícia de que, esta manhã, teria oportunidade de estar frente a frente com o seu ídolo. Em mãos recebeu também as prendas do futebolista madeirense uma vez que, por questões de saúde, não esteve presente no evento solidário.

O sorriso estampado no rosto da tímida criança não deixa margem para dúvidas de que este foi mesmo um sonho tornado realidade.

Na passada sexta-feira, o DIÁRIO deu a conhecer a história de Paulo Renato e o seu desenho fez a primeira página dessa edição.