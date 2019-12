Costa Norte da Madeira regista temperaturas de aviso amarelo neste Inverno com ‘sabor’ a Verão

Pese embora o aviso amarelo para o tempo quente na costa Sul da Madeira – alargado até final da tarde de amanhã -, é na costa Norte que a persistência de valores elevados da temperatura máxima atingiram valores de aviso amarelo. Em causa os 24,4ºC já esta tarde registados na estação meteorológica de São Vicente, depois de ontem a temperatura do ar ali registada ter subido até aos 25,9ºC, e os 24,1ºC no Porto Moniz, onde este domingo foram sentidos 26,4ºC. São Vicente e Porto Moniz acabam por ser, até a última hora, as únicas localidades da Região com valores da temperatura máxima condizentes com os critérios para a emissão do aviso meteorológico, que na Costa Norte da Madeira está estabelecido a partir dos 24ºC e com duração igual ou superior a 48 horas (tanto para o tempo quente ou tempo frio).

Contudo, mais altas têm sido as temperaturas máximas registadas no Funchal. Hoje a máxima já chegou aos 26,3ºC (Observatório), ou seja, ligeiramente inferior à máxima deste domingo (26,7ºC no Lido). Apesar do tempo (ainda) mais quente a Sul, ainda assim estes extremos da temperatura máxima não atingiram valores condizentes com o aviso amarelo para esta região, que é a partir dos 27ºC e durante pelo menos dois dias, segundo o critério de emissão definido pelo IPMA. Ontem e hoje as máximas no Funchal estiveram muito perto de corresponder ao ‘alerta’ amarelo. Faltaram algumas décimas de calor junto das estações meteorológicas mais quentes.

De resto o tempo quente e seco tem predominado desde a chegada oficial do Inverno, no passado dia 22. Desde então, apenas há registo de precipitação com algum significado no dia de Natal e apenas nas Achadas da Cruz/Lombo da Terça. De resto, apenas algumas gotas esporádicas e dispersas. Mas nem isso nas últimas sexta e sábado, dias 27 e 28, dias totalmente secos no Arquipélago. O mesmo só não se verificou ontem e hoje porque este domingo caíram alguns pingos em Santana e esta segunda-feira, ao amanhecer, verificou-se o mesmo no Porto Santo.

O tempo primaveril em pleno Inverno está para durar até ao Ano Novo!