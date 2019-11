Costa da Madeira sob aviso amarelo devido ao vento

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, nesta quinta-feira, dia 14 de Novembro, apontam para céu muito nublado e aguaceiros, em especial nas vertentes Norte e terras altas.

Conforme já havia sido avançado, a costa da Madeira está também sob aviso amarelo devido ao vento forte. Aviso este que entra em vigor a partir do meio dia, estendendo-se até à madrugada do próximo sábado (dia 16).

Esta quinta-feira, o vento começará por soprar moderado (20 a 35 km/h) de norte/nordeste, soprando moderado a forte (30 a 50 km/h) nas terras altas, com rajadas até 85 km/h, e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, com rajadas até 80 km/h.

Em relação ao mar, na costa Norte, estão previstas ondas de Noroeste com 3 a 3,5 metros, passando gradualmente a ondas de norte. Na costa Sul, são esperadas ondas de Sul com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar deverá rondar os 22/23ºC.

A partir de amanhã, espera-se um agravamento do estado do mar, pelo que a costa Norte da Madeira e o Porto Santo estarão sob aviso amarelo devido à agitação marítima, aviso este que se estende pela madrugada de sábado.