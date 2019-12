Corrida aos reembolsos no IASAÚDE

Só ao longo do dia de ontem foram 793 os beneficiários que se deslocaram aos serviços do IASAÚDE para receberem reembolsos, contribuindo para que se registe, neste final de ano, o dobro da procura. Esta é a notícia que faz a manchete da edição de hoje.

Uma primeira página onde o destaque de imagem vai para as escolhas de personalidades do ano, feita pelos jornalistas do DIÁRIO e da TSF. O presidente da Assembleia, José Manuel Rodrigues, foi a personalidade regional e outro madeirense, o cardeal D. Tolentino Mendonça foi a escolha ao nível nacional. A activista ambiental Greta Thunberg foi a personalidade internacional.

‘Mobilidade’ foi a palavra de um ano que vai terminar com o espectáculo do fogo de artifício, na baía do Funchal e são muitos os locais para brindar a 2020.

Uma investigadora do Centro de Química vai receber o Prémio Rubina Barros, para trabalhos na área da oncologia.

No desporto, o União salda as dívidas com o Estado.

Tudo isto e muito mais na edição impressa, mas também em dnoticias.pt, com actualização constante das notícias, na TSF-Madeira e em todos os outros meios do DIÁRIO que terminam 2019 com números recorde na sua vertente digital.