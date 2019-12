Contratos públicos diminuem na Madeira

A contratação pública recuou, no mês de Novembro, com as adjudicações a rondarem os 15 milhões de euros. Este ano, o total de contratos já atingiu os 257 milhões. Esta é a notícia que faz a manchete da edição de hoje do Diário de Notícias.

Uma primeira página em que também surgem destaque o ‘chumbo’ do orçamento da Câmara Municipal do Funchal para 2020. PSD, CDS, JPP, PTP e o deputado independente votaram contra e apenas a coligação ‘Confiança’ votou a favor. Com menos receitas, Miguel Gouveia admite ter de cortar nos programas sociais.

Na Assembleia Legislativa, o PS vai propor a audição e peritos, na comissão e inquérito à extração e inertes, mas também quer ouvir o vice-presidente do Governo Regional sobre a situação do Centro Internacional de Negócios.

Também em destaque a sexta ‘Bola de Ouro’ conquistada por Lionel Messi que ultrapassa Cristiano Ronaldo.

A próxima edição do ‘Summer Opening’ vai contar com a estrela do hip-hop Valete.

