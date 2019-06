Consulte a agenda desta sexta-feira, 28 de Junho

Amílcar Gonçalves visita obras na Ponta do Sol

O secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Amílcar Gonçalves, visita hoje, às 10h30, as obras de estabilização do talude subjacente à Estrada Regional 226, na vila da Ponta do Sol.

A obra, numa extensão de 60 metros, consistiu essencialmente na estabilização da plataforma em aterro, na execução de um revestimento pregado em betão projectado e na reparação do pavimento da estrada que ficou danificado com a derrocada ocorrida no passado dia 28 de setembro de 2019.

Apresentação livro Genética para Todos, de Heloísa G. Santos

O secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, participa na sessão de apresentação do livro ‘Genética para Todos - De Mendel à Revolução Genómica do Século XXI: A prática, a ética, as leis e a sociedade’ da autoria da Professora e Médica geneticista Heloísa G. Santos e do jurista André Dias Pereira, no Funchal, no dia 28 de junho, pelas 17 horas, no auditório do Colégio dos Jesuítas, Funchal.´

‘Quarteto Pedro Marques’ actua no Museu Henrique e Francisco Franco

O Museu Henrique e Francisco Franco recebe amanhã, 28 de Junho , às 19 horas, o ‘Quarteto Pedro Marques’ em mais um concerto inserido na programação da Música nos Museus.

O Quarteto de cordas Pedro Marques nasceu do projecto idealizado por Pedro Marques, tocador de Guitarra Portuguesa, que quis transformar a sua guitarra, numa espécie de ‘vocalista’ do projecto, fugindo ao papel que normalmente ocupa, no acompanhamento das vozes de Fado. a ideia é mostrar a versatilidade deste instrumento de doze cordas bem português.

Pedro Marques, na Guitarra Portuguesa, será acompanhado por Miguel Marques no baixo acústico, Emanuel faria na viola clássica e por László Szepesi no violoncelo. Juntos interpretarão vários temas de vários séculos, transportando o público numa viagem de distintos géneros musicais.

Grande final do concurso ‘Madeira a Cantar’

A Praça do Povo, no Funchal, acolhe amanhã, pelas 21 horas, a Grande Final do Concurso de Voz e Interpretação Musical ‘Madeira a Cantar’, onde será apurada a melhor voz da Região.

A iniciativa, integrada nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, foi concretizada pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, tendo percorrido os onze concelhos madeirenses, com o objectivo de “apurar a melhor voz da Região, potenciando, ao mesmo tempo, a descoberta, valorização e maior projecção dos inúmeros talentos que existem, tanto na Madeira quanto no Porto Santo, assim como a participação activa e o envolvimento de toda a população nesta celebração”.