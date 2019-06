Consulte a agenda desta quinta-feira, dia 27 de Junho

Sessão plenária

Hoje, pelas 09 horas, realiza-se a sessão plenária na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

Apresentação do Plano de Acção de Mobilidade Urbana Sustentável

Já, pelas 10 horas, Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, preside à sessão pública de Apresentação do Plano de Acção de Mobilidade Urbana Sustentável - PAMUS, que se realiza no Salão Nobre do Governo Regional.

3ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente

Uma hora mais tarde, e de volta à ALM, acontece a 3ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente.

Apresentação do 4.º Torneio Internacional Funchal Futsal Cup 2019

Às 12 horas, acontece a apresentação do 4.º Torneio Internacional Funchal Futsal Cup 2019, que terá lugar no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal (CMF). A iniciativa irá contar com a presença do vereador da CMF João Pedro Vieira.

Reunião de Governo e da CMF

À tarde realiza-se a Conselho do Governo Regional, estando previstas as declarações para as 17 horas, na Quinta Vigia.

Meia hora depois são prestadas declarações na CMF relacionadas com a reunião de Câmara semanal, que acontece no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal.

Ciclo de conferências ‘Pirotecnia - Segurança, Tradição, Arte e Cultura’

Já, pelas 17h45, realiza-se a cerimónia de encerramento do Ciclo de Conferências subordinado ao tema ‘Pirotecnia - Segurança, Tradição, Arte e Cultura’, que decorre no Fórum Machico. Um evento organizado pela Empresa Macedos Pirotecnia, no âmbito das comemorações do seu 85.º aniversário de actividade.

UMa recebe ‘Encontro de Linguística’ e ‘Simpósio de Investigação’

Às 18 horas, a Universidade da Madeira, na Penteada, recebe o III Encontro de Linguística: Sociedades e Culturas - ‘Linguagens em Diálogo’. Também, na Penteada, mas às 09h30, realiza-se o X Simpósio Nacional de Investigação em Psicologia, sendo esta uma iniciativa que reúne cerca de 300 investigadores e profissionais, portugueses e estrangeiros.

CDS promove 10.ª Conferência/Debate ‘Ouvir a Madeira’

Esta quinta-feira, o CDS/PP promove a 10.ª Conferência/Debate ‘Ouvir a Madeira, um problema, uma solução’, subordinada ao tema ‘Cultura - uma mais-valia económica e social’. A iniciativa é organizada pelo Conselho Económico e Social do CDS, órgão de consulta do partido responsável pela elaboração do programa de governo do CDS, sendo este um trabalho coordenado por José Manuel Rodrigues. A iniciativa realiza-se no Hotel Madeira e as declarações à comunicação social acontecem às 20h30.

‘Bem Longe Daqui’ no Centro Cultural John dos Passos

Às 21h30 sobe ao palco do Centro Cultural John dos Passos ‘Bem Longe Daqui’, sendo esta uma produção da Associação Avesso.

Os bilhetes estão disponíveis nos seguintes postos de venda: Lojas FLOW (Madeira Shopping, Forum Madeira e La vie) e no Centro Cultural John dos Passos.

Os interessados em obter mais informações podem fazê-lo para o número 963355528 ou o email [email protected]

A peça decorre até ao dia 29 de Junho, sábado.