Conservadores do Museu de História Natural do Funchal recebem formação nacional

O Museu de História Natural do Funchal acolhe, esta semana, uma acção de formação sobre Conservação e Restauro de colecções científicas, destinada aos conservadores do Museu e de outras entidades regionais.

Esta ação de formação é ministrada por Catarina Teixeira e Laura Moura, do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, e aborda a identificação das patologias e causas mais comuns de degradação, no entrosamento com práticas básicas de conservação e monitorização das condições ambientais em contexto de reserva e exposição. Esta é a terceira formação no âmbito de uma parceria entre os Museus de História Natural Nacional e do Funchal, ao abrigo do projecto PRISC – Infra-estrutura Portuguesa de Investigação de Colecções Científicas.

Tal como se sabe, também decorre, neste momento, a obra de remodelação do Museu de História Natural do Funchal, num investimento de 1 milhão de euros que terá implicações profundas no futuro do espaço. A obra deverá estar concluída até ao final de 2019 e levará, entre outras, à criação de novas áreas para alojamento das suas colecções científicas, daí a importância deste tipo de acções formativas para os conservadores do Museu.