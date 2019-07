Conheça os destaques da agenda deste sábado, dia 13 de Julho

Albuquerque no IV Conselho Regional do JSD/Madeira

O IV Conselho Regional do JSD/Madeira reúne amanhã, dia 13 de Julho, na sede do PSD/Madeira na Rua dos Netos, num encontro que conta, na sua cerimónia de abertura, prevista para as 15 horas, com a presença do Presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque.

A par do balanço da actividade desenvolvida, ao longo deste ano, pelos jovens social-democratas – onde se destaca o lançamento da campanha ‘Jota Activa’ (que percorreu a Região entre Março e Junho), a campanha das Europeias, o lançamento da plataforma ‘Voz Activa’, os encontros com as bases em cada concelho e, ainda, as diversas iniciativas de cariz social, desportivo e político levadas a cabo, nos últimos meses – este encontro servirá, também, para lançar a estratégia de campanha da JSD/M no respeitante às Eleições Regionais.

No Conselho Regional terão ainda lugar algumas sessões de trabalho com os jovens presentes, mais de uma centena confirmada até à data. Trabalhos esses que serão conduzidos em função de áreas temáticas, a fim de que possam resultar numa proposta global a integrar, no que à juventude respeita, no programa de Governo a concretizar pela JSD/Madeira.

CDU realiza iniciativa ‘Ácaros da Região’

A CDU, com a participação do Cabeça de Lista e Coordenador Regional, Edgar Silva, realizará, pelas 17 horas, na freguesia do Monte, junto ao Complexo Habitacional das Lajinhas, uma iniciativa sobre os ‘Ácaros da Região’ e as ameaças colocadas à segurança das populações devido à “eucaliptização” do território.

JPP visita ExpoMadeira

O Juntos pelo Povo (JPP) realiza uma conferência de imprensa, pelas 17 horas, junto à ExpoMadeira, nos Barreiros. A temática abordada será a saúde.

CDS na Feira Agropecuária do Porto Moniz

O líder do CDS-PP Madeira, Rui Barreto, visita este sábado, a 64.ª Feira Agropecuária do Porto Moniz. Haverá declarações à comunicação social às 12h30, junto ao palco principal.

PTP realiza iniciativa junto à Pontinha

O PTP promove uma iniciativa, pelas 14 horas, na entrada da Pontinha, Porto do Funchal. Raquel Coelho será a porta-voz da iniciativa.

Amílcar Gonçalves na ExpoMadeira

O secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Amílcar Gonçalves, visitará amanhã, dia 13 de Julho, pelas 18h30, a 36.ª edição da Expomadeira.

No stand do Governo Regional que, neste dia, será dedicado à Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas (SREI), será apresentado, através do Laboratório de Engenharia Civil (LREC), o Sistema de Alerta de Aluviões e exibido um vídeo promocional com as obras executadas/em execução e a executar pela SREI.

Neste stand serão ainda distribuídos brindes e vouchers com entradas gratuitas nas atracções do Parque Temático da Madeira, bem como um flyer com as obras mais relevantes deste mandato.