Conheça os destaques da agenda deste sábado

Às 10 horas, o Museu Henrique e Francisco Franco promove uma visita encenada destinada a famílias com crianças.

Entre as 11 e as 12 horas, realiza-se o atelier ‘Sente a Natureza’, no Armazém do Mercado, no Funchal.

Às 11 horas, acontece a conferência de imprensa do Grupo Parlamentar do PS-M, no Porto do Caniçal.

Pelas 11h30, realiza-se o projecto ‘A Camioneta vai ao Teatro’, no Fórum Madeira.

À mesma hora, o grupo parlamentar do PSD/M visita ETA da Alegria, em São Roque.

Às 14 horas, ocorre a 10.ª edição do Duatlo da Ponta do Sol, na Marginal da Madalena do Mar.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, irá marcar presença, no inicio da actividade ‘Gestos que Salvam Vida’, pelas 16 horas, no Madeira Shopping.

Entre as 16 e as 19 horas, realiza-se o espectáculo musical ‘FROZEN’ da Escola de Dança do Funchal, no Fórum Machico.

Pelas 17h30, acontece a apresentação e lançamento da revista ILHARQ Nº 12, no Solar do Ribeirinho, em Machico.

Às 18 horas, ocorre o concerto da Orquestra Clássica da Madeira, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

À mesma hora, ocorre o jogo entre o Madeira SAD e o Colégio Gaia, da I Divisão nacional de andebol feminino, no Pavilhão do Funchal.

Pelas 21 horas, a CMF realiza o espetáculo ‘Happy Island de La Ribot / Dançando com a Diferença’, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

A partir das 21 horas, o Savoy Palace prepara um evento temático para receber o Ano Novo Chinês.