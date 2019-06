Conheça o programa da cerimónia do feriado de 10 de Junho

O Representante da República para a Madeira, Ireneu Cabral Barreto, promove e preside, no próximo dia 10 de Junho, às cerimónias civis de homenagem às comunidades portuguesas e de agraciamento de personalidades madeirenses.

As ordens honoríficas portuguesas visam galardoar personalidades e instituições que se hajam notabilizado, nomeadamente, por méritos pessoais, como também por acções reveladoras de desinteresse e abgnegação em favor da comunidade.

Sob proposta do Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Presidente da República, na qualidade de Grão-Mestre de todas as Ordens Honoríficas Portuguesas, por forma a distinguir actos de serviço meritótio prestados em favor da comunidade da Região Autónoma da Madeira, decidiu conceder as seguintes distinções honoríficas a D. António José Cavaco Carrilho, com o grau de Grande-oficial da Ordem do Infante D.Henrique; Maria do Carmo Melvill Araújo, com o título de Oficial da Ordem do Mérito; Associação Recreio Musical União Mocidade, com o título de Membro Honorário da Ordem do Mérito e a Orquestra Clássica da Madeira, com o título de Membro Honorário da Ordem do Mérito.

A ordem do Infante D.Henrique destina-se a distinguir quem houver prestado serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, bem como serviços na expansão da cultura portuguesa ou em prol do conhecimento de Portugal, da sua história e dos seus valores.

A Ordem do Mérito destina-se a galardoar actos ou serviços meritórios praticados no exercício de quaisquer funções, públicas ou privados, que revelem abnegação em favor da colectividade.

Eis o programa:

Palácio de São Lourenço - Avª. Zarco

10H45 Hastear da Bandeira Nacional

Avª. do Mar e das Comunidades Madeirenses ‘Monumento ao Emigrante Madeirense’

11 horas Cerimónia de colocação de flores junto ao ‘Monumento ao Emigrante Madeirense’ por parte das Entidades presentes

Pátio Central do Palácio de São Lourenço

11H15 - Actuação da Banda Militar da Madeira Direcção: Sargento-Chefe Paulo Pleno

Atribuição de distinções honoríficas concedidas por Sua Excelência o Presidente da República

Salão Nobre do Palácio de São Lourenço

11h30 Início da cerimónia

Coro de Câmara da Madeira – Direcção: Maestrina Zélia Gomes

Banda Militar da Madeira

Hino Nacional

Hino da Região

Abertura da cerimónia

Alocução pelo Representante da República para a RAM

Leitura do texto premiado no concurso literário “Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas” pelo seu autor, Pedro Afonso Gonçalves Quintal.

Intervenção alusiva à efeméride, protagonizada por Afonso Moniz e Cristina Ponte, intérpretes do Curso Profissional de Teatro, do Conservatório - Escola das Artes da Madeira - Engº. Luíz Peter Clode - S.R.E.

Entrega das Condecorações

Encerramento da cerimónia

Coro de Câmara da Madeira / Banda Militar da Madeira:

Hino da Região

Hino Nacional

Apresentação de cumprimentos aos agraciados

Madeira de Honra