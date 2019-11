Conheça as prioridades definidas no Programa de Governo regional para os próximos quatro anos

A proposta de Programa de Governo, que Albuquerque vai entregar na ALM, às 16h30, define as seguintes prioridades:

- A defesa da Autonomia e o respeito da República pela Madeira;

- A prossecução de boas contas públicas;

- A coesão social com mais inclusão e melhores oportunidades para todos;

- A aposta na Saúde, na segurança e no bem-estar das populações;

- A defesa do nosso território, a protecção do Ambiente e dos recursos naturais e a promoção do Produto Regional;

- A elevação do conhecimento, a promoção da cultura e a valorização da nossa identidade;

- A valorização da cidadania, a aposta na juventude e o reconhecimento do desafio demográfico e geracional.

O programa de Governo é apresentado na forma de Moção de Confiança.