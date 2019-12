Conheça a agenda desta terça-feira, 24 de Dezembro

- O CASA – Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, volta a oferecer nesta altura de Natal, almoços e jantares de para toda a população do país em situação de sem abrigo.

Na Madeira, o jantar realiza-se esta terça-feira, 24 de Dezembro, às 20h30, no Mercado dos Lavradores, no Funchal. A iniciativa volta a contar com o apoio do Hotel Porto Bay Mare que oferece a refeição a este grupo de pessoas que vive em situação de sem abrigo, contando ainda com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

- A Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa volta a estender à Madeira a iniciativa solidária ‘Natal Diferente’ direcionada aos doentes internados e ao pessoal médio e de enfermagem que estará de serviço neste Natal, nos Hospitais Nélio Mendonça e Marmeleiros.