Conferência sobre Alterações Climáticas marca o roteiro desta segunda-feira

O Parlamento Regional recebe hoje, às 18h30, a cientista Joana Portugal Pereira, coordenadora de um dos grupos de trabalho do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) das Nações Unidas, para falar sobre o drama das alterações climáticas que tem afectado o planeta.

A conferência promovida pela Presidência da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) é a primeira de um ciclo de conferências denominado ‘Parlamento com Causas’ que se vai realizar ao longo de 2020 sobre os grandes temas da actualidade transversais a toda a sociedade e sensibilidades políticas. ‘Parlamento com Causas’ pretende consciencializar, debater e apontar soluções para as questões mais prementes da sociedade.

Recorde-se que Joana Portugal Pereira colaborou no mais recente estudo sobre ‘Alterações Climáticas e Solo’, um documento que sustenta que uma “melhor gestão dos solos pode contribuir para travar as alterações climáticas”. Os autores desta investigação, no qual se inclui a conferencista, estabeleceram, pela primeira vez, uma relação directa entre as alterações climáticas e a degradação global dos solos.

Devido ao aquecimento global os especialistas alertam para um aumento das secas em regiões como o Mediterrâneo ou o sul de África. Mudanças no clima que também devem atingir a Madeira. Em zonas de florestas, por exemplo, as mudanças climáticas podem incluir um maior risco de incêndio e até mesmo de pragas.

A conferência desta tarde realiza-se no salão Nobre da ALM.