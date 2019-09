Concluídas obras da Cota 500 entre o Laranjal Pequeno e o Campo do Andorinha

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 6 de Setembro, em Santo António, o troço agora concluído da Cota 500, que prolonga a via até ao caminho do Campo do Andorinha.

Este novo troço inclui um pequeno túnel com 50 metros de extensão e dois viadutos com 176 e 84 metros de extensão, uma passagem superior de peões (que restabelece o Caminho do Lombinho) e duas ligações à rede viária municipal, nomeadamente ao Caminho do Lombo dos Aguiares e ao Caminho do Campo do Andorinha, este último beneficiado e alargado numa extensão de 250 metros.

A empreitada inclui ainda todos os trabalhos de terraplenagem, drenagem, estruturas de suporte, pavimentação, sinalização e instalação dos equipamentos de iluminação e de segurança.

Esta empreitada representou um investimento de cerca de nove milhões de euros (IVA incluído) do Governo Regional da Madeira, tendo sido adjudicada ao consórcio constituído pelas empresas Somague Engenharia e Mota-Engil.

Recorde-se que, em 2011, foi aberto o troço da Cota 500 compreendido entre a ER 107, no Vasco Gil, e o Caminho do Laranjal Pequeno, com uma extensão de 1.300 metros. Conclui-se agora a empreitada de construção da ‘Nova ligação Vasco Gil – Fundoa, à Cota 500 – 1.ª Fase’, com a abertura à população do troço entre o Caminho do Laranjal Pequeno e o Caminho da Ribeira Grande.

O troço agora concluído apresenta uma extensão de 850 metros, dos quais 400 metros correspondem ao troço em Via Expresso e 450 metros ao ramal de ligação ao Caminho da Ribeira Grande (ainda por executar).