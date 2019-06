Comissão de inquérito da ALM ouve especialista por video-conferência

A comissão de inquérito ‘Às relações financeiras entre o Governo Regional da Madeira e a empresa AFAVIAS’ tem audições marcadas para quinta e sexta-feira.

Na quinta-feira, a comissão criada por requerimento conjunto de PS e JPP, vai ouvir (15h00) Rui Gonçalves, antigo director do Tesouro e ex-secretário regional do Plano e Finanças.

Na sexta-feira, de manhã (10h30), será ouvido, por video-conferência, o sub-director do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Luís Sousa. À tarde, a partir das 15h00, terá lugar a audição do presidente do conselho de administração da AFAVIAS, José Avelino Farinha.

A comissão de inquérito foi criada por iniciativa do PS e apoiada pelo JPP, para averiguar eventuais favorecimentos do governo à empresa. Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, foi quadro do grupo AFA, antes de assumir funções governativas e essas situação foi questionada, sobretudo pelo PS.

Antes da instalação da comissão de inquérito, Pedro calado j+a tinha sido ouvido, na comissão de Economia, a pedido do PSD, para esclarecer a situação. Nenhum partido pediu a vinda do vice-presidente do governo ao parlamento, mas o PSD fez questão de incluir a transcrição da audição anterior como um dos documentos da comissão de inquérito.