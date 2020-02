Comentadores da TSF apoiam Governo Regional na nomeação do director clínico

Os três comentadores do programa ‘Debate da Semana’ na TSF colocaram-se, hoje, ao lado da opção do Governo Regional na nomeação de Mário Pereira como director clínico do SESARAM e consideraram que os directores de serviço não têm razão para pedir a demissão nem os médicos para boicotar aquela escolha.

O empresário hoteleiro André Barreto colocou as coisas nestes termos: “Na minha micro-organização se alguma vez alguma escolha minha para um cargo de chefia fosse contestada pela minha equipa dava-lhe a serventia da casa. Mas imediatamente! Porque aqui trata-se de uma questão de legitimidade. Isto não é novo. Há 100 dias foi anunciado pelos partidos que hoje formam Governo que a questão da escolha do director clínico e directores de serviço no Hospital ia ser alvo de negociata. Está claramente em causa o nome da pessoa e aí parece que os médicos acabam por perder um pouco legitimidade. Quando ouvi esta escolha [de Mário Pereira para director clínico] pela primeira vez achei-a maquiavelicamente brilhante. De se lhe tirar o chapéu”.

O economista Paulo Pereira admitiu que o discurso de Miguel Albuquerque a desafiar os médicos contestatários a demitirem-se “não é amigo de construção de pontes”. No entanto, sublinhou que “esta administração [do SESARAM] tem toda a legitimidade para fazer o que o seu accionista lhe propôs como linha estratégica” e também disse achar normal que a escolha do director clínico seja política. “Acho [normal] porque o accionista decide e depois incorre num risco eleitoral se a coisa correr mal”, completou.

A empresária Cristina Pedra Costa também reconhece que “obviamente são os accionistas e sócios que indicam quem vai cumprir a visão estratégica”. “Cumpra-se a lei exactamente como está. O que lamento é que as questões da saúde são questões de gestão, de relacionamento, mais do que de dinheiro. E muitas vezes assistimos a orçamentos sempre a injectar mais verbas, mais verbas, mas os problemas existem”, rematou.

O novo modelo do subsídio de mobilidade, o impacto económico do coronavírus e o fraco índice de colocação de desempregados no mercado de trabalho da Madeira foram outros temas analisados no programa semanal na TSF.