Começou a corrida aos bilhetes para o concerto de James Arthur, no Funchal

Começou a corrida aos bilhetes para o concerto do artista James Arthur, integrado no Dia da Cidade, que se realiza a 20 de Agosto, no Parque de Santa Catarina.

Várias pessoas encontram-se, neste momento, na Rua Fernão de Ornelas na esperança de serem as primeiras a adquirir os bilhetes, na loja do DIÁRIO, sendo este um dos locais, onde estão disponíveis os ingressos para este espectáculo promovido pela Câmara Municipal do Funchal, tendo como parceiros a Empresa de Cervejas da Madeira e o Café do Teatro

Recorde-se que apesar do espectáculo musical ser de entrada livre, será necessário levantar previamente os bilhetes que estarão disponíveis na bilheteira da CMF, montada à entrada do Parque de Santa Catarina, cuja abertura está marcada para as 15 horas de hoje, dia 5 de Agosto.

Poderão igualmente ser levantados bilhetes no Café do Teatro, no Lido Beach Club, no Teleférico Restaurant & Lounge Bar (junto ao Teleférico do Funchal), e nas três lojas do Diário de Notícias da Madeira,(Marina Shopping, Rua da Alfândega e Rua Fernão de Ornelas). Cada pessoa terá direito a levantar dois bilhetes.