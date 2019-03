Começa hoje inquérito parlamentar ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM

A Comissão Eventual de inquérito ‘Ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM’ vai ouvir hoje na Assembleia Legislativa da Madeira, o coordenador da unidade em causa, Rafael Macedo.

A constituição de uma Comissão de Inquérito Parlamentar ‘ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM’, requerida pelo PSD, surge na sequência de uma reportagem da TVI sobre o assunto. Rafael Macedo, que é coordenador da Unidade e que foi quem denunciou publicamente a situação de não utilização da capacidade total da unidade.

A audição do médico está marcada para as 15 horas e pode ser seguida em directo nesta plataforma digital.

Amanhã, às 10 horas será ouvido o director clínico da Clínica de Radioncologia da Madeira – Joaquim Chaves Saúde, Guy Vieira, às 14 horas o director do Serviço de Hemato-Oncologia do SESARAM, Fernando Aveiro e às 16 horas o director do Serviço de Endocrinologia, Silvestre Abreu

A comissão de inquérito ao funcionamento da Medicina Nuclea é presidida por Fernanda Cardoso que já assumiu que terá de ser realizado um esforço para que os trabalhos da comissão decorram rapidamente, para que possam ser feitas as audições ainda antes da suspensão dos trabalhos parlamentares para as eleições europeias, marcadas para 26 de Maio.

A comissão vai aproveitar todos os dias em que não se realizem sessões plenárias para realizar audições de manhã e de tarde e, nos dias de trabalho no hemiciclo, será aproveitado o período da tarde.

Ontem a azáfama era grande na Assembleia à conta do primeiro momento, com vários funcionários envolvidos em questões processuais.

Os pedidos de documentação com um prazo de resposta até domingo passado, para permitir que estivessem disponíveis antes da primeira audição, incluíram: Contratos celebrados entre o SESARAM e Joaquim Chaves Saúde para Radioterapia e Medicina Nuclear; Valores anuais da facturação da Joaquim Chaves Saúde na Radioterapia e Medicina Nuclear; Documentos de licenciamento da Joaquim Chaves Saúde; Processo do concurso público para implementação da Medicina Nuclear e radioterapia na Madeira, ganho pela empresa Quadrantes (agora Joaquim Chaves Saúde); Processo de candidatura aos fundos comunitários; Estatística completa dos exames de Medicina Nuclear realizados na Joaquim Chaves Saúde e no SESARAM.

Eis a lista de entidades que serão convocadas pela comissão:

- Rafael Macedo – coordenador da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM;

- Miguel Ferreira – ex-director clínico do SESARAM;

- Regina Rodrigues – dircetor clinica do SESARAM;

- Tomásia Alves – presidente do conselho de administração do SESARAM;

- José Chaves – presidente da Joaquim Chaves Saúde;

- Guy Vieira – director clínico de Radioncologia da Madeira;

- Luís Oliveira – director clínico da Joaquim Chaves Saúde;

- Herberto Jesus – presidente do IASAÚDE;

- Joaquim Vieira – director do serviço de Ginecologia/Obstetrícia;

- Fernando Aveiro – director do serviço de Hemato-Oncologia;

- Silvestre Abreu – director do serviço de Endocrinologia;

- Ferdinando Pereira – director do serviço de Urologia;

- António Drumond – director do serviço de Cardiologia;

- Mário Rodrigues – director do serviço de Reumatologia;

- Sidónia Nunes – directora do serviço de Pediatria;

- João Pedroso de Lima – director do serviço de Medicina Nuclear do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra;

- Pedro Ramos – secretário regional da Saúde;

- Durval Campos Costa – director clínico do serviço de Medicina Nuclear da Fundação Champalimaud;

- Pedro Costa Neves – médico;