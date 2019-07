Comando Regional da PSP condecorado com medalha de ouro

O Comando Regional da PSP vai ser hoje condecorado com uma medalha de ouro, no âmbito do 152.º aniversário da Polícia de Segurança Pública. As comemorações, que reportam ao passado dia 2 de Julho, terão lugar no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

A medalha será atribuída “pelo fundamental e relevante desempenho e actividade primordial da Polícia de Segurança Pública, enquanto força de segurança integral, de matriz preventiva e de proximidade com competência em todo o território da Região Autónoma da Madeira”. Isto porque “ao longo dos anos, a Polícia de Segurança Pública tem dado muitas demonstrações da sua capacidade operacional, da sua competência técnica e do seu forte empenho no cumprimento do dever, nesta Região Autónoma, realçando-se o profissionalismo, o sacrifício e a abnegação de todos os seus profissionais, muito especialmente em circunstâncias críticas ou de catástrofe”.

“Tal foi evidente e reconhecido publicamente, em diversos momentos e circunstâncias, sendo de relevar o desempenho dos profissionais da PSP na sequência do aluvião que, em 20 de Fevereiro de 2010, assolou a ilha da Madeira, dos incêndios ocorridos em Agosto desse mesmo ano, ou do gigantesco incêndio que em Agosto de 2016 atingiu toda a zona urbana da cidade do Funchal com particular incidência nas suas zonas mais altas e no seu perímetro florestal. Mais recentemente, o Comando Regional da Madeira e os seus polícias demonstraram o elevado profissionalismo e humanismo na resposta a um gravíssimo acidente rodoviário que, em Abril deste ano, vitimou quase três dezenas de cidadãos de nacionalidade alemã na freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, onde o desempenho eficiente da Polícia de Segurança Pública, em todas as suas vertentes e valências, foi elogiado por todas as autoridades regionais e municipais e reconhecido pelas autoridades alemãs, que realçaram a sua pronta capacidade de resposta, a sua organização e eficiência e, em especial, modo incansável, humano e solidário como se articularam com os outros parceiros institucionais envolvidos na gestão dessa ocorrência particularmente grave”, referiu a PSP em comunicado.

Refira-se que esta é a primeira condecoração atribuída ao Comando Regional da PSP.