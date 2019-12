Comando Operacional da Madeira terá sistema pioneiro de vigilância com drones

O Comando Operacional da Madeira (COM) lançou, ontem, dia 5 de Dezemebro, o seu Plano Estratégico para 2020. O plano, delineado pelo novo Comandante Operacional, o Contra-almirante João Dores Aresta, preconiza “a transformação infra-estrutural e tecnológica deste comando”.

O plano inclui a edificação da primeira capacidade conjunta de vigilância a longa distância por meios aéreos não tripulados (drones), que corresponde a um avanço tecnológico inédito a nível nacional.

Para o seu desenvolvimento o COM conta com a participação da Universidade da Madeira e do tecido empresarial madeirense, tendo já sido dados os primeiros passos junto do reitor da UMa, no sentido de concretizar esta parceria e incluir jovens estudantes universitários no projecto.

O Contra-almirante Aresta tem, nos últimos dias, acelerado os contactos para que seja possível realizar os primeiros testes desta capacidade no exercício ‘LUSITANO 20’, que se realizará na RAM no próximo ano.

Abrir as portas das Forças Armadas aos jovens

No âmbito deste Plano Estratégico para 2020, está igualmente previsto o arranque de novas iniciativas de divulgação das Forças Armadas na Região, com a demonstração de actividades militares e a realização de palestras sobre as Forças Armadas e as suas missões em todos os concelhos da Madeira e no Porto Santo.

Neste âmbito destaca-se a continuidade da iniciativa ‘Alista-te por um dia’, bem como o lançamento de uma nova iniciativa, o ‘Ingressa no futuro’. Esta última visa continuar a “captar do interesse da juventude madeirense” e alargar a promoção da carreira militar a faixas etárias mais próximas das idades de recrutamento.

A abertura do COM ao estágio de estudantes universitários e escolas profissionais é outra das medidas propostas, neste sentido, constantes do Plano Estratégico para 2020.

O Contra-almirante Aresta pretende ainda retomar a realização das Conferências de Segurança e Defesa Nacional, cuja última edição já data de 2016, estando ainda a preparar um programa que visa promover a apresentação das novas capacidades do COM a entidades governamentais, parlamentares e autárquicas, entre outras.

Paralelamente, e no sentido de fomentar a abertura deste Comando Operacional à comunidade, vão ser realizadas mensalmente conferências temáticas sobre temas da actualidade, denominadas de ‘Conversas no COM’, para as quais serão convidadas figuras de destaque da Região. Uma imagem renovada do Comando na Internet, é outra das apostas do novo Comandante Operacional.

Requalificar infra-estruturas

Com o objectivo máximo de dotar o Comando Operacional da Madeira das condições necessárias à execução das missões que lhe estão atribuídas, o Plano Estratégico para 2020 contempla também diversas medidas a implementar na área infraestrutural.

De destacar a requalificação dos alojamentos que acolhem o pessoal do COM, “garantindo-lhes melhores condições de habitabilidade, bem como melhoramentos nos refeitórios e outras áreas de uso comum”.

Já na área tecnológica, destaca-se a capacitação da sala de operações com um sistema de apoio à decisão, “que sirva tanto operações militares, como operações de apoio a emergências civis, e a reactivação das redes de comunicações, de forma a garantir a autonomia estratégica das comunicações em toda a RAM e com o Continente e os Açores”.

“Assumir a realização anual, na Madeira, do exercício de operações especiais SOFEC, atraindo à RAM as principais forças de operações especiais de países aliados e amigos”, é outro dos objectivos do “esforço de transformação do Comando Operacional da Madeira” inerente a este plano.​