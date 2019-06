Colaboradores-voluntários do grupo Montepio em acção de solidariedade na Madeira

Os colaboradores-voluntários do grupo Montepio puseram mãos à obra na Madeira, no passado dia 24 de Maio, numa acção com a Associação Florestal Insular.

De acordo com Joaquim Caetano, responsável pelo Voluntariado Corporativo do grupo Montepio, o trabalho de solidariedade desenvolvido pelo Grupo Montepio tem mais de 10 anos e, ano após ano, tem vindo a reforçar o apoio na implementação de projectos de intervenção social, sendo que as acções de voluntariado surgem com o objectivo de dar respostas e contributos em prol da comunidade.

O responsável pelo Voluntariado Corporativo do Grupo Montepio revelou que os grupos de colaboradores-voluntários estiveram organizados de modo a desenvolverem um trabalho de identificação e mapeamento das necessidades das diversas instituições, não apenas de curto prazo, mas também de longo prazo, tendo em vista a transformação da vida de quem mais necessita.

Com este propósito, foram constituídos vários projectos de intervenção social, distribuídos por diferentes localidades e que permitem, em parceria com instituições, uma intervenção junto das comunidades locais.

Joaquim Caetano adianta que ao longo do mês de Maio foram intervencionadas 32 instituições no país”, , responsável pelo Voluntariado Corporativo do Grupo Montepio.

Esta é uma iniciativa da Associação Mutualista Montepio que, no cumprimento da sua missão, reúne os colaboradores do seu grupo para que participem num dia dedicado ao voluntariado e ao apoio às comunidades nas quais se insere.