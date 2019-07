CMF recebe 160 jovens do ATL de Verão da Garouta do Calhau

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Idalina Perestrelo, e a vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Educação, receberam nesta manhã de quarta-feira (24 de Julho), nos Paços do Concelho, cerca de 160 crianças no âmbito do projecto de Verão ‘Férias Divertidas’, promovido pela Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau.

“É de louvar o trabalho realizado pela Garouta do Calhau, uma associação que é apoiada pela Câmara do Funchal e que tem ao longo dos anos desenvolvido projectos de intervenção social de grande relevância para a nossa cidade, respondendo de forma eficiente a diversas situações sociais vulneráveis”, realçou Madalena Nunes. A autarca deu as boas-vindas aos mais pequenos, aos monitores e aos responsáveis pela associação, e terminou com o desejo “de que seja a continuação de umas férias cheias de experiências inesquecíveis.”

Destinada a crianças e jovens carenciados da cidade do Funchal, com idades compreendidas entre os 6 e os 13 anos, esta iniciativa tem por objectivo oferecer a todos os envolvidos férias com um carácter lúdico e formativo, com um extenso programa de actividades, que decorre até dia 31 de Agosto.