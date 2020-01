CMF realiza duas intervenções na rede de águas na freguesia de São Martinho

Através de uma nota de imprensa, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que amanhã, sexta-feira, dia 17 de Janeiro, irão decorrer duas intervenções na rede de águas na freguesia de São Martinho.

A intervenção na rede de abastecimento do Caminho Dr. Pita vai decorrer entre as 9h30 e as 11h30, afectando o abastecimento nos seguintes arruamentos: Rua Dr. Pita (desde a rotunda dos Barreiros até ao Caminho da Casa Branca); Caminho da Fé; Entrada da Fé e Rua da Casa Branca.

No âmbito da empreitada que se encontra a decorrer de substituição da rede de fibrocimento do Caminho de São Martinho, será necessário, por sua vez, fazer uma intervenção na respectiva rede, afectando o abastecimento no Bairro da Nazaré, entre as 16 e as 00 horas.