CMF promove ‘Domingo Activo’ na Placa Central a 10 de Novembro

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através da Divisão de Juventude, Desporto e Envelhecimento Activo, volta a promover esta semana, a iniciativa ‘Domingos Ativos’, que decorrerá assim a 10 de Novembro, entre as 10 e as 13 horas, na Placa Central.

João Pedro Vieira, vereador do Desporto na Autarquia, explica que este projecto lúdico-desportivo “é direccionado a todos os munícipes do Funchal e demais interessados, e tem como finalidade promover a actividade física e potenciar a qualidade de vida com a adopção de estilos de vida saudáveis”.

Neste último domingo, a iniciativa será dedicada ao Judo, organizado em parceria com a Associação de Judo da Madeira. Serão ainda dinamizadas uma série de actividades, de cariz lúdico, transversais a todo o programa desportivo, como por exemplo insufláveis, karts a pedais, sessões de Yoga e avaliação de parâmetros de saúde, tais como ritmo cardíaco, tensão arterial, colesterol, entre outros.

A iniciativa está destinada a todas as idades e é de entrada livre.