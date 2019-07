CMF promove campanha para combater o abandono animal durante o Verão

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) dará início, esta segunda-feira, dia 29 de Julho, à sua 1.ª campanha municipal contra o abandono animal, com o mote “Seja diferente, diga NÃO ao abandono”.

“Ao longo de um mês, em pleno Verão, a autarquia vai, assim, desencadear mais de uma dezena de acções com vista a sensibilizar toda a população para a mudança de comportamentos relativamente a este flagelo no campo da Causa Animal que é, infelizmente, recorrente a cada ano”, explica a vice-presidente da CMF, Idalina Perestrelo.

A campanha irá decorrer durante três dias, entre as 9h30 e as 12 horas, em diversoso pontos da cidade. A saber: no Largo do Município (dia 30); no Largo do Chafariz (dia 31) e na Placa Central, em frente ao Golden Gate (dia 1).

Um dos ‘pontos altos’ da campanha será uma caminhada para cães, entre a Praça da ASSICOM (rotunda do Enforcado) e o Jardim da Ajuda, que se realizará na terça-feira, pelas 18 horas, seguindo-se uma aula canina.

Paralelamente, irá decorrer uma campanha de adopção promovida pelo Canil Municipal da Vasco Gil, em locais distintos da cidade. Nestes dias, estará estacionada nos respectivos locais a carrinha de transporte de animais da CMF, onde estarão disponíveis para adopção animais do Canil Municipal, acompanhados por diversos elementos do Departamento de Ambiente da CMF, que vão aproveitar a ocasião para sensibilizar a população nalgumas das principais artérias da cidade.

Até 25 de Agosto, a autarquia preparou, ainda, vídeos de sensibilização para diversas plataformas, publicidade fixa no espaço público com ‘mupis’, lonas e cartazes, e acções de proximidade nos edifícios camarários, assim como no Departamento de Ambiente e na Loja do Munícipe. Terão igualmente lugar algumas actividades didácticas, além de e-mails de sensibilização para os funcionários e distribuição de ‘flyers’ na conta da água.

A CMF contará, nesta campanha, com o apoio de diversos parceiros, tais como a Vetmedis, o Dogtel ou a Happy One.

Idalina Perestrelo reitera que “a edilidade vai, mais uma vez, apostar no trabalho de campo no âmbito da Causa Animal, com esta abordagem pedagógica, que é mais uma forma de afirmarmos na nossa comunidade os direitos dos animais e os deveres a que estão sujeitos todos os seus portadores. Na realidade em que vivemos, é fundamental que toda a gente apreenda a mensagem de que um animal faz parte da família, e que deixemos todos de relativizar ou normalizar este tipo de comportamentos. Abandonar e maltratar animais constitui um crime que importa denunciar. Esta é, por isso, uma aposta na consciencialização, também para as gerações mais novas, porque os jovens são agentes de mudança e a sua influência é muitas vezes determinante para prevenir comportamentos antigos menos próprios, tais como abandonar os animais no Verão”.