CMF deu 77 mil euros para espectáculos no Teatro Baltazar Dias em 2018

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, apresentou esta tarde o Concerto Solidário que será realizado pela Orquestra Académica do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, e cuja receita reverterá, na íntegra, a favor do Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro. O evento conta com o apoio da Autarquia e realiza-se no próximo dia 24 de Fevereiro, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Miguel Silva Gouveia enalteceu, na ocasião, “o mérito deste tipo de trabalho em rede, com foco naquilo que deve ser uma causa maior e comum. A cultura é, efectivamente, um porto de abrigo e um refúgio para a nossa mente e provamos mais uma vez que, através da convergência de vontades, seja numa perspectiva educativa, artística ou de responsabilidade social, conseguimos fazer coisas bonitas juntos e sensibilizar a sociedade.”

“A Câmara do Funchal tem, nesta iniciativa, um papel promotor, disponibilizando a sua sala de espectáculos sem qualquer custo associado, dado o cariz solidário da iniciativa”, referiu Miguel Silva Gouveia, concluindo que “as isenções concedidas pela Autarquia, em 2018, para o apoio a espectáculos no Teatro Baltazar Dias ascenderam a 77 mil euros de apoios indirectos. Esta é, por isso, uma forma de mobilizar a população para o apoio a causas sociais humanitárias, angariando fundos, desta vez, para a causa do doente oncológico.”