CMF desmente declarações do PSD e diz que subsídio foi aprovado

O executivo da Câmara Municipal do Funchal (CMF) desmente as declarações da proferidas pela vereadora da oposição Paula Menezes, que, no final da Reunião de Câmara desta quinta-feira (13 de Fevereiro), acusou o executivo de não ter dado seguimento à atribuição de um subsídio de risco ao pessoal da recolha e manuseamento de resíduos.

“Isto é absolutamente falso, e cabe-nos informar que, na Reunião de Câmara de hoje, foi efectivamente aprovado, com os votos favoráveis da Coligação Confiança, uma proposta de deliberação, apresentada pelo PSD e com alterações propostas na própria reunião, intitulada ‘Atribuição de Subsídio de Risco aos Trabalhadores da Recolha e Manuseamento de Resíduos da Autarquia’, como se poderá comprovar facilmente na respectiva ata da reunião”, afirmou o gabinete da CMF num comunicado dirigido esta tarde à imprensa.

“O actual executivo aprovou, desta forma, uma deliberação apresentada pelo próprio PSD e que visa precisamente implementar o mais rapidamente possível o pagamento destes subsídios aos trabalhadores da CMF, com a ironia dos vereadores do partido em causa recusarem-se a votar a sua própria proposta, o que não impediu a sua aprovação”, acrescenta a mesma nota.

O executivo da Câmara Municipal do Funchal lamenta, ainda, “a falta de seriedade e a desinformação instigada semanalmente pela vereação do PSD nesta edilidade junto dos órgãos de comunicação social, reforçando que a saúde e a segurança no trabalho têm sido uma prioridade para este executivo ao longo dos últimos anos”, e aponta como exemplo a implementação, em 2016, de um Serviço de Saúde no Trabalho inédito para todos os funcionários da autarquia.