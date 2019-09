CMF desenvolveu novo guia turístico do Funchal que evidencia a arquitectura da cidade

Realizou-se, esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, um novo roteiro turístico promovido pela Câmara Municipal e subordinado às ‘Singularidades Arquitetónicas do Funcha’”, que foi elaborado pelo arquitecto Rui Campos Matos, oferecendo uma importante abordagem ao património edificado da cidade do Funchal.

“A apresentação deste que foi o último volume da colecção de roteiros da autarquia foi uma das iniciativas municipais para assinalar o Dia Mundial do Turismo, com Madalena Nunes a destacar que “a Câmara Municipal do Funchal tem estudado as questões turísticas e acreditamos que o Município tem efectivamente um papel importante no apoio e desenvolvimento da cidade enquanto destino turístico. O que nós pretendemos é promover cada vez mais novas perspectivas de usufruir da cidade, qualificando a nossa oferta”, disse Madalena Nunes, cereadora com o pelouro da Cultura e Turismo na Câmara Municipal do Funchal (CMF).

A vereadora revelou, na ocasião, que o Posto de Turismo Municipal, localizado na Praça do Povo, mantém um importante volume mensal de pedidos de informação sobre oferta cultural, e salientou que esta é mais uma obra que procura satisfazer a curiosidade de quem nos visita, “estimulando uma maneira diferente de encaminhar o olhar e perceber as diversidades que existem na nossa cidade”-

“É isso que nos enriquece e temos a certeza de que, hoje em dia, é isso que o viajante procura”, acrescentou.

O lançamento do roteiro conclui a colecção de quatro roteiros lançados pela CMF, que incluem o Percurso da Geodiversidade – Centro Histórico; Percurso da Geodiversidade – Lido-Socorridos; e o Percurso Histórico – Militar do Funchal.

O guia em português e Inglês está disponível em formato físico no Posto de Turismo do Funchal, mas também poderá ser consultado e descarregado em formato digital no website visitfunchal.pt.