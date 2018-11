CMF cria plataforma de interacção com a rede educacional

Na comemoração do Dia Internacional da Cidade Educadora, a vereadora da Câmara Municipal do Funchal (CMF), com o pelouro da educação, Madalena Nunes anunciou a assinatura de um compromisso educacional, um projecto educativo local, que visa gerar maior interacção com toda a rede educacional do concelho.

Consiste numa plataforma que possibilita que a rede educacional, escolas, associações e outros agentes educativos possam partilhar as suas sugestões e ideias, num espaço de comunicação entre as redes e a CMF, como forma de promover uma maior interacção entre toda a rede educacional do concelho.

Comemorações juntaram muitos jovens no Salão Nobre da CMF, onde foram abordas algumas questões ambientais, nomeadamente, ligadas ao uso da água.

Antes da conferência, houve um momento musical, com a entoação do hino das cidades educadoras, apresentado por um grupo da Sociohabitafunchal, que juntou diferentes faixas etárias.

Madalena Nunes explicou que ser uma cidade educadora é “ser uma cidade onde as pessoas são ouvidas e onde a sua opinião conta”.