CMF avança com 4.ª campanha de vacinação gratuita para cães a partir de 21 de Março

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) avança esta semana, a partir de quinta-feira, dia 21 de março, com a realização da quarta campanha municipal gratuita de vacinação antirrábica, identificação electrónica e desparasitação interna para cães com mais de três meses de idade, na sequência do sucesso deste projecto ao longo dos últimos dois anos.

As três primeiras campanhas percorreram todas as freguesias do concelho e permitiram vacinar 1564 animais domésticos, não apresentando quaisquer custos para os detentores de cães domésticos e tendo englobado a vacinação, a colocação do chip e o registo dos respetivos animais. A campanha começa em São Gonçalo (na Junta de Freguesia, entre as 17h e as 19h) , e prossegue, a 23 de março, sábado em São Pedro (Junta de Freguesia, 9h-11h), Santo António (Centro Cívico, 11h30-13h30) e São Martinho (Centro Cívico, 14h30-16h30).

Idalina Perestrelo, Vereadora com o pelouro da Causa Animal no Município, explica que “a Autarquia continua empenhada em criar condições para que todos os munícipes possam vacinar e identificar o seu cão ou cadela de forma gratuita, com o objectivo de assegurar a cobertura da profilaxia antirrábica dos animais domésticos e um maior controlo de existências destes animais no Funchal.”

“Esta foi uma medida pioneira que começámos a desenvolver em 2017, em colaboração com as Juntas de Freguesia do concelho, e representou um grande passo em prol da causa animal e da saúde pública, pelo que entendemos que esta é uma aposta que deve ter continuidade, mantendo-se a Autarquia na dianteira desta temática, em termos de sensibilização e de acção permanente no terreno.”

A autarca acrescenta que “nestes dois anos de terreno, estamos muito satisfeitos com a receptividade das pessoas e com a consistência da adesão, e os números falam por si, com mais de 1500 animais vacinados. Chegámos a muitos portadores de cães que, pela primeira vez, foram sensibilizados para os hábitos anuais que têm de ter com os seus animais, pelo que temos lançado bases importantes para o futuro, também a nível da colocação do chip e do registo dos animais, que agora é obrigatório por lei.”

A campanha da Câmara Municipal do Funchal será realizada, mais uma vez, com a colaboração das Juntas de Freguesia do concelho, sublinhando-se que é preciso ser residente na respectiva freguesia para beneficiar da mesma. A Autarquia recomenda, por isso, a todos os munícipes interessados que procedam desde já a uma pré-inscrição na sua Junta de Freguesia.